Vald soovitab kirikul raha küsida kogudustelt

Eesti kirikute nõukogu palus valla tuleva aasta eelarvest 300 eurist toetust projekti "Teeliste kirikud" teatmiku väljaandmiseks. "Projekti toetamisel on teil hea võimalus rõhutada oma kaasatust linna, valla, kohaliku kogukonna ja maakonna turismi- ning kultuuriellu ja anda oma panus riigi ning koguduste vahelise koostöö edendamiseks," kirjutas nõukogu esindaja Ruudi Leinus . Ta lisas, et kõik projekti toetajad ja koostööpartnerid leiavad esiletõstmist tuleval kevadel ilmuvas teatmikus ja projekti veebilehel.

Vallavalitsus vastas Leinusele, et on 2020. aasta eelarvesse planeerinud Saaremaa muinsuskaitsealuste sakraalhoonete sihtotstarbeliseks restaureerimistoetuseks ja muudeks investeeringuteks 160 000 eurot. Lisaks on eelarvesse planeeritud kogukonna ja religiooni toetus 38 000 eurot, mis läheb EELK, EAÕK ja baptistide vennaskonna kohalikele kogudustele. Neilt soovitab vallavalitsus toetust küsida ka projektile "Teeliste kirikud".