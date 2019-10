Muhu tuleõnnetuse põhjustas lahtine tuli

Päästeameti menetlejate esialgsel hinnangul süttis selle tagajärjel põlema köögikapp. Et tules hukkus inimene, alustas politsei kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis puudutab surma põhjustamist ettevaatamatusest. Uurimise tulemusel võib selguda tõsiasi, et hukkunud laps ise oli tulekahju põhjustaja. Eilseks ei olnud menetlus kuigivõrd edenenud, sest õnnetusest toibuv pere on šokis ja neilt ütluste võtmine keeruline.