SÜNOPTIK Lääne-Eestis tuleks vaim mustadeks jõuludeks valmis panna

Veidi rahulikumat ilma ja nullilähedasemaid kraade on Paljaku sõnul oodata reedel ja laupäeval. Jõulude eel jätkub aga muutlik ilm ning eriti just Ida-Eestis võib sadada lund ja lörtsi.

"Nii et jõuluõhtul ida pool ja keset Eestit on vast lootus, et paar-kolm sentimeetrit lund on maas. Samas lääne pool ma arvan, et lumi ei suuda vastu pidada vihmale ja plusskraadidele," sõnas Paljak saates "Terevisioon".