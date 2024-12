Püramiid-koerakäpp kasvab alvaritel ja lubjarikastel niitudel ning puisniitudel. Eestis on see liik läänepoolse levikuga, seni on leitud taimi Saare-, Lääne- ja Pärnumaal. Õitsevat orhideed tasub otsida juuni keskpaigast juuli keskpaigani.

Õitsemise algul on koerakäpa õisik püramiidjas, õisik on paljuõieline ja õied erkroosakaspunased, oluliseks tunnuseks on huulel õie suudmel paiknevad kaks väikest naastu ehk mügarikku. Lehed on kitsad ja sageli õitsemise alguseks juba kuivanud.