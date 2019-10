JUHTKIRI: Segadus igal juhul

Ministeerium arvab, et loogiline oleks, kui kõik külad oleks ühes tükis, ja soovitab asjad korda ajada. Vallavalitsus jällegi arvab, et kui kohalikke ei sega, milleks siis töötavat asja parandama hakata. Tõsi ta on, et nimemuutus tekitaks vist rohkem segadust, kui küla kahes tükis olemine. Arvatavasti jäädaks Uuskülat ikkagi Tiirimetsaks nimetama. Nii nagu on ametliku nimega Kuressaare supelrand inimeste jaoks endiselt Titerand. Nii on ja nii jääb.