Matkabuss viiks noorsootöötaja maale

Kuressaare avatud noortekeskuse juht Anneli Meisterson selgitas, et mobiilse noorsootöö buss on lahendus, mida mitmes riigis juba kasutatakse. Eestis on hea näide Tartust, kus mobiilse noorsootöö buss juba kasutusel on. Algatuse noorsootöö kättesaadavamaks muutmiseks tegi Eesti noorsootöö keskus.