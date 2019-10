JUHTKIRI: Räägi inimestega!

Ükski vabandus või selgitus pole piisav, kui unustatakse inimestega rääkimine. Isegi siis, kui endale tundub, et poleks vaja rääkida. Et nii ongi õige.

Just selline asi juhtuski Tuulte Roosis, kus sealsetelt lastelt võeti ära spordiväljak. Muidugi võib rääkida ja korrutada, et lasteaialapsed saavad nüüd paremad tingimused. See on muidugi kena. Kuid see oleks võinud toimuda nii, et kõik oleks rahul.

Eriti kurb on see, kui selgituses (mitte vabanduses!) jääb otsustaja suhtumisest mulje, et "aga me ei pidanudki rääkima". Teeme oma maal seda, mida tahame.

Me kurdame kogu aeg, et tänapäeva lapsed ei viitsi enam õues olla. Selles valguses paistab mänguväljaku lastelt võtmine veelgi hämmastavam. Rääkimata sellest, et nii see ruudu mängimise oskus kaobki. Kummikeksu ei mängita juba ammu.