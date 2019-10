Vallavanem lubab soojafirma tulevikku arutada avalikult

Vallavanem Madis Kallas teatas liidule, et Kuressaare Soojus on 100 protsenti Saaremaa vallale kuuluv ettevõte ja kõik otsused võimalike arengusuundade osas saab teha üksnes Saaremaa vallavolikogu.

Ühistud: vald on parim omanik

Eesti korteriühistute liit saatis septembri lõpus vallavalitsusele pöördumise, milles viitas, et Kuressaare korteriühistud on mures AS-i Kuressaare Soojus võimaliku müügi pärast. Kuressaare korteriühistud leiavad, et Kuressaare odav soojus on olnud üks linna arengu positiivseid tegureid, seda eelist ei tohiks võimaliku müügi korral maha mängida.

Pöördujad märgivad, et Kuressaare Soojus on hästi väljaarendatud ja eeskujulikult juhitud ettevõte, mis lisaks soojatootmisele haldab linna tänavavalgustusvõrku ja teenindab maapiirkonna katlamaju. “Kuressaare Soojuses toimub pidev arendustegevus ja ettevõte on korteriühistutele stabiilne partner. Kuressaare ja ka Saaremaa korteriühistud on AS-i Kuressaare Soojus peamised kliendid, seega puudutab korteriühistuid ning nendes elavaid elanikke väga selgelt kõik AS-i Kuressaare Soojus müügiga seonduv. Soojahind on Eesti üks soodsamaid. Võimaliku müügi korral puudub korteriühistutel kindlus tuleviku soojahinna hinnakujunduse osas.

Avaldame väga selget seisukohta, et Saaremaa vald omavalitsusüksusena on korteriühistutele AS-i Kuressaare Soojus omanikuna usaldusväärsem, kui seda on mistahes eraomanik,” öeldakse pöördumises.