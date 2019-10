Vanaemal jäi Ott Tänaku supersõit voolukatkestuse tõttu nägemata

Nagu tuhanded teised saarlased, kavatses ka Palmi Leppik veeta suure osa pühapäevast teleka ees, et Kataloonia rallist osa saada. Leppikul oli selleks põhjust palju rohkem kui tavalistel rallifännidel – on ju Ott Tänak tema tütrepoeg. Nagu kiuste pidi sügismaru aga möllama just sel päeval. Täpselt kell pool kaks viis torm elektri ja ühes sellega telepildi.

"Vaatasime, kuidas viimane kiiruskatse hakkas, aga meie jaoks jäigi see sõit pooleli," rääkis vanaema Palmi Saarte Häälele. "Lastelaste telefonist nägime, et ta maailmameistriks sai, aga siis sai telefoni aku tühjaks." Palmi kinnitas, et ei kahelnud hetkegi, et just Ott selle ihaldatud tiitli saab. "Muidugi olin ma võidus kindel!" lausus vanaema. Vooluta oli Palmi Leppiku kodumaja aga veel eile ennelõunalgi.

Ootamist väärt elamus

Elektrita jäänud saarlastest palju rohkem õnne eestlastest rallipaarile kaasa elada oli neil, kes selleks Katalooniasse kohapeale sõitsid. "Ott-Ott-Ott! Ott ja Martin!" skandeerisid sajad eufoorias fännid nii katsetel raja ääres kui ka hiljem, mil Tänak ja Järveoja poodiumidele astusid.

Üks neist fännidest oli saarlane Jorma Kallasmaa, kes ei pidanud selleks siiski pikka teekonda ette võtma. Elab ju mees praegu Saloust vaid 400 km kaugusel. Kallasmaa jaoks, kes käis vaatamas nelja kiiruskatset, oli see esimene kord WRC-etappi oma silmaga kaeda. "Nii vägevat spordielamust ma polegi varem saanud – olin ju tunnistajaks sellele, kuidas mu kodusaare mees maailmameistriks tuli!"

Kallasmaa sõnul oli kohapealne melu omaette elamus. "See tohutu eestlaste armee ja sinimustvalgete lippude meri oli lausa uskumatu vaatepilt!" rääkis ta. "Kui mu tuttavad eestlased õhtul sinimustvalge lipuga restorani läksid, toodi magustoidud lauale, säraküünlad peal põlemas!"

Salous Tänaku ja Järveoja supersõidule Kataloonias kaasa elanud Saarte Hääle ajakirjaniku Kertu Kalmuse sõnul oli Salous kohal vaata et pool Saaremaad.

Kõik eestlased olid saarlased

"Sel nädalalõpul olid Salous kõik eestlased saarlased," naeris Kertu. Tema sõnul näeb sellist vennastumist ehk ainult laulupeol: "Kõik olid hoobilt sõbrad, kõik elasid koos kaasa, laulsid-ergutasid."

Kalmus tunnistas, et tal endal eestlaste sõidule kaasa elades ja toimuvat filmides pisarad voolasid. "Sürreaalne tunne oli," lausus ta. "Pärast Tänaku ja Järveoja viimast katset oli selline adrenaliinilaks, nagu ise oleks võistelnud."

"Super elamus!" võttis nädalavahetuse rallimuljed kokku Saarte Hääle sporditoimetaja Alver Kivi, kes samuti Tänaku-Järveoja sõitu vaatamas käis. "Sellepärast Katalooniasse läksingi – et olla kohal sel ajaloolisel sündmusel, kui saarlane tuleb maailmameistriks. Võib-olla seda minu eluajal enam ei juhtu."

Kivi tunnistas, et kui selgus, et meistritiitel on eestlastel lõpuks käes, "võttis see klombi kurku küll". Tal õnnestus näha kaht kiiruskatset – 9. katset ja linnakatset – ning lõpupoodiumi Salou kesklinnas. "Et raja äärde jõuda, pidi kõndima viis-kuus kilomeetrit," rääkis Alver Kivi.

"Ega see tegelikult väga hea ei olnud, et teid nii palju siia tuli," pöördus äsja maailmameistri tiitli saavutanud saanud Tänak emakeeles eestlastest fännide poole. "Ilmselgelt pani see omajagu pingeid peale. Jällegi – kui te oleks tulemata jätnud, siis see tunne ei oleks täna see, mis ta praegu on. Aitäh teile!"