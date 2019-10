Filminädalal eksklusiivsed linateosed

Kuressaare filminädal avatakse 1. novembril Kuressaare teatrimajas Eesti kinoliidu rändnäituse "Eesti film. Kaadritagune elu" esitluse ja Grigori Kromanovi kultusfilmi "Hukkunud alpinisti hotell" linastusega. Näitus on koostatud, tähistamaks Eesti kinoliidu 55. sünnipäeva ja on ühtlasi justkui kummardus filmitegijatele, kelle töö jääb kaadri taha.

Teatrimaja uksed avatakse kell 17, seanss algab kell 18. Linastus on tasuta.

2. novembril kell 16 pakub Thule kinos koomilisi hetki ja ka tõsisemat mõtteainet Minna Hindi ja Meelis Muhu dokumentaalfilm "Jagada või mitte jagada". Filmi fookuses on välismaalane Mark, kes usub elu väljaspool kapitalismi. Loobunud eduka treeneri karjäärist Londonis ja kolinud Tallinna, kutsub ta mõttekaaslasi liituma kogukonnaga, kus elatakse ilma rahata ning omavahel jagatakse oskusi, kogemusi, asju, toitu, isegi armastust. Linastusel on külas režissöör Minna Hint.

Tragikomöödia "Ühemehešõu" esilinastub Thule kojas 2. novembri õhtul kell 18. Filmi peategelast Chucki kehastab eesti püstijalakomöödia lipulaeva Comedy Estonia üks asutajatest Stewart Johnson. Chucki abikaasa Helena rollis on Marta Laan ja Chucki ülemust Hendrikut mängib Henry "Genka" Kõrvits, kes filmivaatajatega ka kohtuma tuleb.

Nagu juba heaks tavaks on saanud, linastub ka sel festivalil koostöös MoeKunstiKinoga moedokumentaal. Seekord portreteeritakse USA disainerit Roy Halston Frowicki, tema elu ja ajajärku. Halston oli mees, kes tahtis "riidesse panna kogu Ameerika". Film "Halston" on Thule kino ekraanil teisipäeval, 5. novembril kell 18. Film on inglise keeles, tõlketa.