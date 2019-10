Marit Tarkin: loodame terve mõistuse võidule

Hariduse seotuse tõttu poliitikaga on meie visioonid vallas ja riigis seotud valimisintervalliga ning katkevad kõigi valimiste järel, tuleb uus valitsus ja tehakse uued otsused. Just seepärast on Vanalinna kooli perel põhjust olla mures, mis siis tegelikult üldse juhtuma hakkab, ja väikeses kogukonnas on igasuguseid spekulatsioone. Kas linnaruumi jäävad mammutpõhikoolid ja riigigümnaasium või on tänases haridusruumis ka linnas mõistlik just põhikoolivanuses õpilastele jätta õppimist soosiv ja toetav, mitte ülerahvastatud arengukeskkond? Meie saarelises keskkonnas on see normaalne arusaamine, et igale õpilasele on vaja ruumi, ka linnas.