Vägev meeskoor ja veenev Juuli Lill

See on eriline väikesaare jaoks, et toimuvad kohapeal produtseeritud kontserdid ja etendused. Nii ka kammerooper, mis on eriline nähtus üle Eesti. Tuua kokku eri linnades mängivatest inimestest orkester, anda võimalus kohalikule meeskoorile ja kutsuda peaosadesse nimekad tegijad – see on julgus ja ettevõtmine. Kiitust ja tänu väärt.