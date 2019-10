Kesklinna avaliku käimlasse on jäetud ligi 1400 eurot

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel tõdes, et kokku on inimesed 20-sendise sissepääsuga avalikus käimlas nelja kuuga maksnud 1384 eurot ja 28 senti. Enim teenis kemps juulis, kui enesekergendamise eest käidi välja kokku 549 eurot ja 40 senti.

Augustis oli kempsu teenistuseks veidi üle 523 euro, septembris kübeke enam kui 274 eurot. Juunis, kui kemps alles avati, polnud rahvas ilmselt avalikku kempsu enda jaoks veel avastanud, sest siis maksid inimesed kesklinnas kempsus käimise eest kokku ligi 37 eurot. Samas arvestades, et see avati alles 28. juunil, on kuuteenistus ikkagi märkimisväärne.

Koppel toonitas seejuures, et eesmärk, miks Kuressaare kesklinna WC on tasuline, ei ole vallale raha teenida, vaid hoida olukorda n-ö kontrolli all. Seda põhjusel, et käimla on teatavasti avatud 24/7.