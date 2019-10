Romaanivõistlusel tunnustatud ulmekas jõudis lugejateni

Müür ütles, et raamatu väljaandmise vastu tundis huvi mitu kirjastust, kuid ta otsustas teose siiski välja anda ise, nii nagu kaks varasemat raamatut. "Mul oli põhimõtteliselt kõik nagunii trükivalmis, vaid kaanekujundus teha. Samuti ei olnud mul soovi hakata midagi sisus jälle ümber tegema. Soovisin, et kõik jääks nii, nagu võistluse žüriile meeldis," rääkis ta.

Ulmeromaani "Seitsmes kohtunik" keskmes on noor tüdruk ja küsimus: mis oleks, kui inimesele antaks täiuslik võim? Niisugune, et ta võiks muuta iga inimese ja isegi kogu inimkonna saatust.

Edasiste plaanide kohta ütles Müür, et tegeleb spiooniloo järjega. "See on nüüd veidi seisnud, aga pakun, et umbes kolmandik on valmis. Raamatu väljaandmise kõrvalt oli väheke keeruline sellele keskenduda," rääkis ta. Müür lisas, et kui värske teose esitlused nii pealinnas kui ka saarel tehtud, siis süveneb ta jälle pooleliolevasse käsikirja.