TÖÖ: GOSPA ootab oma meeskonda lastesõpra

GOSPA tegevjuht Piret Trei. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Me oleme peresõbralik spaahotell, kus on loodud kõik võimalused vaba aja veetmiseks kogu perele," räägib tegevjuht Piret Trei, märkides, et lisaks basseinikeskuses sulistamisele on lastel võimalik nautida ka muid huvitavaid tegevusi.

Eestlased on aastatega kujunenud spaarahvaks ja seega on juba üsna loomulik, et puhkamas käiakse kogu perega. Lastega spaasse minek võib aga paljudele tunduda siiski tõsise väljakutsena, sest neil tuleb pidevalt silma peal hoida, nendega tuleb tegeleda ning seega ei pruugi vanematel puhkamisest midagi välja tulla.

Igal juhul ootavad Eesti spaad lapsi külla koos vanematega ja mitmes kohas on isegi välja töötatud vastavad paketid. Kui lapsi köidavad ennekõike siiski vesi ja basseinid, siis kogu muu tegevus loob puhkusele lisaväärtuse.

Mängud ja privaatne lastehoid

Perepuhkus kujuneb lõõgastavaks kogemuseks, kui võõrustajad pakuvad ajaveetmiseks võimalusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Spaas on muidugi peamine vesi, kus on tore sulistada. Aga GOSPA tegi mõni aasta tagasi oma lasteklubi, mis pakub mitmekesist valikut ja tegevust just lastele.

"See on see, mille pärast lapsed meie juurde tulla tahavad," tõdeb Piret Trei. "Igal nädalavahetusel, eriti aga muidugi koolivaheaegadel toimub meil palju põnevat. Ja just nendele tegevustele otsime läbiviijaid ehk lastesõpru. Tööülesandeks on erinevate tegevuste läbiviimine ja juhendamine, lastega koos mängimine ja vajadusel ka privaatne lastehoid."

Praegu kuulub GOSPA meeskonda kolm toredat tegevusjuhendajat ja asendajat otsitakse peagi lahkuvale kolleegile. Tegevjuht Trei sõnul peab end tööle pakkuja olema eelkõige lapsi armastav inimene ning loovus ja initsiatiivikus on boonuseks.

Samal ajal, kui lastesõber tegeleb GOSPA noorte külastajatega, saavad nende vanemad keskenduda puhkamisele ja nautida pakutavaid teenuseid või mõnusat seltskonda. "Kui lapsed on hästi hoitud ja neil on siin põnev olla, siis on ka vanemad rõõmsad ja õnnelikud," leiab Piret Trei.

Vajatakse lustlikku inimest

GOSPA lasteklubi on pälvinud seni külastajatelt rohkelt kiidusõnu ja tihti on see peamine põhjus, miks tagasi tullakse. "Heameel on tõdeda, et lapsi käib meil palju ning eriti lasterohked on loomulikult koolivaheajad ja pühad," räägib tegevjuht.

Lastele pakutakse palju põnevat ja valik hõlmab sobivaid tegevusi erinevatele vanustele. Kõik tegevused on hotelli meeskonna enda välja mõeldud ja kõik koostööpartnerid, keda on külla kutsutud, on ise leitud.

Enim elevust on pakkunud kokakool, tüdrukute meigikool, küüntestuudio, patsipunumisring, käsitööring ja poiste puutöötuba. Samuti paeluvad lapsi kõik käelised tegevused.

Möödunud koolivaheajal kiideti väga mustkunstnik Meelis Kubo etendust, seebimullidega teadus-show´d, folgitunde ning sisehoovi toodud pärisjänkusid, keda lapsed said toita ja paitada. Koostöös muuseumiga on tehtud Georg Ots 100. sünniaastapäevale pühendatud ekskursioone.

Lastetegevused on mõeldud kõigile väikestele hotellikülastajatele, kelle hulgas on ka palju välismaalasi. Ka selles osas on hästi hakkama saadud, sest lapsehoidjad on võimelised suhtlema ka teistes keeltes rääkivate lastega.