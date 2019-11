Päevi elektrita – tuulepealse maa paratamatus?

Enn Meri FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Enn Meri: korralikud elektriliinid on prioriteetide küsimus

"Elektrilevil oli raha küll, et üle Eesti kaugloetavad arvestid paigaldada, aga maaliinide jaoks raha ei jätku," nendib Sõrve elanik Enn Meri, OÜ Merinvest juhatuse liige.

Õnneks ei toonud pühapäevane elektrikatkestus meie ettevõtte jaoks kaasa midagi hullu, aga mu enda kodus oli teine lugu. Elan ju Sõrves ja meil oli 53 tundi elekter ära. Õnneks on mul ka Kuressaares korter – kolisime katkestuse ajaks linna.

Maale jääda olnuks väga raske. Oma vee saame kätte pumba abiga, selleks on aga vaja elektrit. Mu kodus käib kõik elektriga. Meil on küll kamin – see oleks natuke soojendanud, aga ainult sellest poleks piisanud. Samuti poleks me saanud süüa teha.

Ka meie ettevõtte töötajatest elavad pooled väljaspool Kuressaaret ja nende seast küllaltki paljudel oli elektrikatkestuse tõttu probleeme. Üks meie töötajatest elab samas külas, kus mina. Temal oli vool sama kaua ära kui meil, aga tema pere sai kuidagi hakkama. Vähemalt vett said nad oma kaevust.

Mina olen Elektrilevi suhtes väga kriitiline. Siin on palju kommenteerida ja kahjuks mitte positiivset. Korraliku elektrivarustuse tagamine on ikka prioriteetide küsimus. Saaremaa suur probleem on see, et meil on nii palju õhuliine ja nende ümbrust ei koristata puudest piisavalt puhtaks. Torm tuleb ja puud kukuvad, aga Elektrilevil pole piisavalt tehnikat, pole inimesi, et jõuaks need liinidele langenud puud ja oksad sealt kiiresti ära koristada.

Saan aru, et Lõuna-Eestis oli häda suur ja ressursid pandi sinna, aga siin tuleks tõesti asjad natuke ümber mõelda, kuidas neid asju teha, kui palju inimesi valvel hoida. Kas ei saa siis metsafirmadega kokku leppida, et nemad tulevad appi, kui midagi juhtub?

Õhuliinide asendamine maasisestega oleks väga hea lahendus, aga tean juba ette Elektrilevi vastust: see on nii kallis. Samas leidis Elektrilevi raha küll, et üle Eesti kaugloetavad arvestid paigaldada. Selle jaoks raha jätkus, aga maaliinide jaoks mitte? Miks seda prioriteediks ei peeta?

Inimene ise saab ehk ära teha ainult nii palju, et muretseb oma generaatori. Seda, et kaugema kandi elanikud ise liine läbi käima hakkaksid, et näha, kus on oks või puu liinile kukkunud – mina seda õigeks ei pea. Pealegi näeb Elektrilevi seda ise ka.

Egon Sepp FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Egon Sepp: kolm päeva vooluta – kas meid lihtsalt unustati?

“Õhuliinide renoveerimise asemel tuleks need hoopis maa sisse panna,” leiab Sõrves asuva Lõu küla elanik, ettevõtja Egon Sepp.

Meil oli vool ära kolm päeva – 27. oktoobril läks ja tagasi saime sel kolmapäeval ehk 30. oktoobril. Kõige tobedam oli see, et teisel pool küla oli vool olemas.