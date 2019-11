LIHTNE KÜSIMUS: Poollooduslikud kooslused

Looduskaitse arengukavas aastani 2020 ja poollooduslike koosluste tegevuskavas aastateks 2014–2020 on tõesti seatud eesmärgiks tagada regulaarne hooldamine 45 000 hektaril.

Praegu on poollooduslikke kooslusi kaitstavatel aladel taastamises ja hooldamises kokku 38 000 hektarit. Keskkonnaministeerium peab poollooduslike koosluste majandamist väga oluliseks, sest need kooslused on elurikkuse tähtsad tuumikalad põllumajandusmaastikul.