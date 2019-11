JUHTKIRI: Põrgu paradiisisaarel

Hingedepäev saab edaspidi vähemalt seitsme inimese jaoks uue tähenduse. Nemad pääsesid eluga Viirelaiu lähistel juhtunud paadiõnnetusest. Just nimelt pääsesid eluga. Sellistel juhtumitel ei ole vabanduseks see, et vesi on madal või kallas paistab. Päästevest päästab elusid. Neil inimestel päästeveste seljas ei olnud.