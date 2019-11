Politsei võttis sõrmejälgi ja testis jääauku kukkumist

Näiteks sai testida, mis tunne on, kui kukud jääauku. Selleks ei pidanud muidugi üleni kuskile külma kätte ronima, vaid sai pista käed jäisesse vette. "Anname proovida, mis tunne on su kätel, kui kukud jääauku," rääkis patrullpolitseinik Anneli Tiik. "Öeldakse, et maksimum viis minutit suudad nii olla, aga see on hästi individuaalne – kui palju oled harjunud külmas vees olema, kuidas su keha reageerib ja emotsioonid on ning ka millised riided parasjagu seljas on."

Samuti sai politseinike juhendamisel proovida sõrmejälgede võtmist. "Kasutame praegu selleks ainult tahma, aga muidu sõltub, kuskohast ja milliselt pinnalt peab sõrmejälje nähtavale tooma," selgitas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.

Üle korrati seegi, millal ja kuidas ikkagi on õige helkurit kanda, et sellest ka kasu oleks. Abipolitseinik Käti Väina sõnul tuleb helkurit kanda kogu aeg. "Tähtis on, et see asuks paremal pool ja põlvekõrgusel," rõhutas Väin. Sellel tema sõnul vahet pole, mis värvi helkur juhtub olema. "Peaasi, et on korralik," nentis ta.

Väin tuletas meelde, et alati, kui pesu pestakse, tuleb helkur rõivaste küljest eemaldada. Seda põhjusel, et pesumasin kahjustab tillukest elupäästjat nõnda, et pärast pole tast enam tolku.

Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antsaar rääkis Saarte Häälele, et kolm tundi kestnud ürituse käigus tutvustasid nad huvilistele erinevates töötubades oma tööd. Kohal olid politsei- ja piirivalveameti töötajad, abipolitseinikud, vabatahtlikud merepäästjad ja politseimuuseumi esindaja.

"Oli ka palju erinevat tehnikat, sealhulgas 1996. aasta politsei patrullbuss, mida kõrvutasime selle tänapäevasema versiooniga," ütles Antsaar. "Võtsime sõrmejälgi, rääkisime liiklus- ja mereohutusest ning näitasime, mida oskavad kiirreageerijad ja politseikoerad."

Saaremaa vallavanem Madis Kallas andis Kuressaare välijuhile Andrus Tänakule üle "Turvalisuse tagaja 2018" tunnustuse.