Iduettevõtja Sten Tamkivi inspireeris Kahtla lapsi

"Rääkisime sellest, kuidas väikesest kohast pärit olemine võib olla maailma vallutamisel lausa eelis, mitte puudus," ütles Sten Tamkivi Saarte Häälele. "Ka sellest, miks tasub õppida matemaatikat ja kuidas tehnoloogia mõjutab seda, mis tööd saab ka väikese saare pealt maailmale teha."

Eeskujud on üliolulised

Muu hulgas kõneles edukas iduettevõtja sellest, kuidas temast üldse sai ettevõtja, mida ta tegi varases Skype'is ja mida praegustest ettevõtetest Teleportis ehk nüüdses Topias, aga ka sellest, mis idufirmad laiemalt Eestis teevad.

Sten Tamkivi usub, et eeskujud on olulised ning sellistel teemadel tulebki kõnelda juba väikeste laste ja noortega. "Näha ja kuulda inimesi, kes tegutsevad mõnes valdkonnas sinust mõni aasta või aastakümme eespool, olgu siis spordis, teaduses või ettevõtluses," rääkis ta.

"Eesti väikese ühiskonna võlu on see, et kõik need eelkäijad on ju käeulatuses – tehnoloogiahuviline koolilaps saab otse ligi olümpiavõitjale või Transferwise´i või Bolti asutajatele. Keegi nina püsti ei aja ja kogukonnale tagasiandmine on au sees."

Ede Schank Tamkivi jagas lugusid Eesti 2.0 programmist ja suvekoolist Hüppelaud, mida nad noortele ettevõtjatele korraldavad. "Rääkisime, millised eelised on sellel, kui oled pärit väikesest kohast, kuidas tehnoloogia aitab vahemaid vähendada ning miks ja kuidas varakult alustada ettevõtlusega," kirjeldas Schank Tamkivi.

Ta tõi välja, et Kahtla koolis õpib sama palju lapsi kui ühes suure kooli klassis: üheksa klassi peale kokku 32 õpilast. "Kool on tugev nutispordis ja robootikas, aga probleemiks on võimalus külastada nt muuseume ja üldse vaatamisväärsusi mandril, sest bussisõit on aeganõudev ja kallis," tõi Ede Schank Tamkivi välja.

Kahtla kooli läksid Tamkivid aga seetõttu, et samas koolis õppisid kunagi nii Steni vanaisa Paul kui ka Arnold Rüütel. "Nii et pikemas plaanis pole mandrile jõudmine olnud probleem," naljatas Schank Tamivi.

Kahtla kooli direktori Helle Rüütli sõnul külastasid Sten ja Ede neid projekti "Minu lugu" raames. "Nad rääkisid oma eluloost – kus õppisid, kuidas kohtusid, kus elanud on, lastest," tähendas Rüütel. "Samuti sellest, kuidas nad jõudsid ettevõtluseni. On ju Skype tuntud üle maailma ja sellega liitusid tuhanded-tuhanded."

Vaja on ideed ja tahet

Direktori sõnul on ettevõtluseks vaja ideid ning selleni jõuavad üldjuhul just noored, kui nad tahavad muuta midagi lihtsamaks. "Pole oluline, kust oled pärit. Tähtis on loomingulisus ja tahe alustada oma idee täideviimisega," rääkis Rüütel. Muu hulgas ei jäänud rõhutamata matemaatika ja füüsika õppimise tähtsus.