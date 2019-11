Lastekaitsja Kadi Kindlam: viina joovad juba 10-aastased lapsed

Kahjuks ei ole Saare maakonnas noortega tegelevat sõltuvusravi spetsialisti. Küll aga oleme koostööd teinud psühholoog Pirgit Põlluga, kellelt oleme palunud noortele individuaalteraapia raames sõltuvusnõustamist. Meie noori osaleb ka sotsiaalprogrammis "Puhas tulevik", mis on mõeldud neile noortele, kes on narkootikumide tarvitamisega esimest korda vahele jäänud. See programm sisaldab individuaal- ja pereteraapiat, samuti peab noor peab andma iga kuu proove, tõestamaks, et on narkootikumidest puhas.

Tänapäeva noored suitsetavat siiski vähem kui aastaid tagasi.

Nii uskumatu, kui see ka tunduda võib – suitsetamine ei ole tõepoolest enam nii popp kui veel mõni aasta tagasi. Küllap on põhjus ka selles, et alla 18-aastastel on sigarette keerulisem kätte saada. Küll aga on meie noortelt ära korjatud palju e-sigarette.

Teismelised võivad olla üsna isepäised. Mida soovitate teha vanematel, kes on mures, et laps võib halba seltskonda sattuda, suitsetama ja jooma hakata?

Lapsevanematel tasub tähele panna, kas lapse meeleolu on muutunud või muutlik. Kõige tähtsam on see, et lapse ja vanema vahel oleks usalduslik suhe. Et siis, kui lapsel tekib probleem, julgeks ta sellest vanemale rääkida. Kui ta emale või isale ei julge rääkida, on tähtis, et tal oleks peres vähemalt keegi, keda usaldada.

Mis on samuti ääretult oluline: lapsele peavad olema seatud piirid. Piiride seadmine juba maast madalast tagab lapsele turvatunde. Tõsi, mida vanemaks laps saab, seda rohkem peab need piirid temaga läbi rääkima, aga piirid peavad ikkagi jääma. Kui te lastele piire ei sea, mõjub see halvasti nende vaimsele tervisele. Nõuda näiteks, et teismeline tuleks koju hiljemalt kella kümneks õhtul ning enne väljaminemist kodused ülesanded ära teeks ja toa tolmuimejaga üle tõmbaks, ei ole sugugi liiast. Nagu ka nõudmine, et üksteisega räägitakse kodus lugupidavalt, kellelegi ei öelda halvasti.

Tahan lapsevanematele südamele panna: kui laps ütleb nädalavahetusel või koolivaheajal, et läheb kellelegi külla, sõbra juurde telkima või grillima, uurige, kuhu ja kelle juurde ta tegelikult läheb. Küsige selle sõbra ema või isa telefoninumber, helistage ja küsige järele, kas see küllatuleku jutt vastab tõele.

Isegi kui teie laps on alati olnud tubli ja korralik, ei tea te kunagi, kes teda seal sõbra juures ees ootavad. Kes laseks südamerahus minna oma 13-aastasel tütrel sünnipäevale või grillima, teades, et osa sellest peoseltskonnast on täiskasvanud mehed?

Noorele võib see ju tunduda tema vabaduse piiramisena, kui ema ja isa tema käike niimoodi kontrollivad.

Tegelikult see ei ole tema vabaduse piiramine. On ju vanemal kohustus oma lapse eest vastutada. Vanem peaks rõhuma omavahelisele austusele ja usaldusele. Tean vanemaid, kel on oma lapsega näiteks selline kokkulepe, et ta kontrollib perioodiliselt oma lapse telefoni. See ei ole liiast. Liiast on see, kui vanem pidevalt lapse asjades tuhnib ja iga tema sammu kontrollib. Peame ju austama noore täiskasvanuks saamise protsessi ja tema privaatsust.

Oma käitumise ja tegude eest vastutama tuleb lapsi õpetada maast madalast. Meil on väga palju lapsi ja noori, kelle vastutustunne on äärmiselt nõrk või puudub sootuks. Laps peab aga teadma, et tal on vastutus käia koolis, vastutus korralikult õppida, vastutus käituda seaduskuulekalt.

Paraku juhtub, et olukord kasvab vanematel siiski üle pea. Kui laps ei kuula kedagi, saabub sageli koju, lõhnad juures või lausa purjus – mida vanem tegema peaks?