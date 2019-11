Rehemäe kool, Jänesteküla kool või Prima Collegium Osiliansis?

11.c klassi õpilane Torm Vatsfeld peab õigeks, et kooli nime valikul saavad kaasa rääkida kõik soovijad, isegi need, kes pole kooliga seotud. "Mida rohkem hääletajaid, seda õigema tulemuse saab," leidis ta. Vatsfeldile endale meeldis kõige rohkem variant Kuressaare Linnakool. "Osalt ka ajaloolise tausta pärast," märkis Vatsfeld. "See nimi sobiks Kuressaare kõige vanemale koolile üsna kenasti."