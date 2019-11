Vald hangib uue välilava

Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et praegu osaliselt veel kasutuses olev välilava on amortiseerunud ja ohtlik. "Kasutada seda saab, aga selle ülespanemine on katkiste detailide tõttu juba pea võimatuks muutumas ja raskendab ürituste korraldamist. See ei vasta täna enam ei meie vajadustele ega ka mitte turvanõuetele," rääkis ta.