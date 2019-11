ÜLESKUTSE - Aitame loodust: tule vabatahtlikuks kudevalvuriks!

Õnneks leidub palju tegusaid inimesi, kes soovivad ja jaksavad röövpüügile vastu astuda. Seltskond asjalikke loodusesõpru on pannud seljad kokku ja valvab juba viis aastat kudeajal mitmete Eesti parimate lõhejõgede ääres, vähendamaks ülekohut, mida röövpüüdjad kalale teevad. Need on Eesti kalastajate seltsi vabatahtlikud kudevalvurid. Ka tänavu patrullivad vabatahtlikud mitmete Eesti parimate lõhejõgede ääres, et röövpüüdjail elu keerulisemaks teha.

Et kalade plaan mõne pahasoovija tõttu katki ei jääks, ootame oma ridadesse vabatahtlikke kudevalvureid juurde. Kudevalve põhimõte on lihtne: me ei püüa röövpüüdjaid (ehkki teatame keskkonnainspektsioonile kõigest kahtlasest ja meie abiga on neist mitu ka kätte saadud), vaid võtame oma kohalolekuga röövpüüdjailt võimaluse tegutseda. Tulemused ei lase ennast kaua oodata: mullu nentisid teadlased, et lõhede taastootmine on seal vaid paari aasta jooksul märgatavalt paranenud.