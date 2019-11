ERKI AAVIK: Karjapoiss on kuningas ehk Kui rumal võib olla riik?

Kes või mis on riik?

Enne kui lolli karjapoisi teemaga edasi minna, esitan tüütuseni korratud vaheküsimuse: kes või mis on riik? Üks levinumaid võimalusi riigi tajumiseks on mõista riiki kui ametnikke ja nende otsuseid. (Jah, otsuseid, sest ametnikelt me ju tegusid ei oota.) Otsus on enamasti valik. Nii oli karjapoisi valik külaelanikke tõsise asjaga narrides kaotada vähemalt usaldus ja vanade kommete kohaselt ka töö ja elupaik. Mida iganes riik ka teeks, ei kaota riik kunagi tööd ega asupaika, nii ei kaota neid üldjuhul ka see, kes valdava osa jaoks riiki kehastab – ametnik.

Kodanikud ja inimesed on kaotanud taas tükikese usaldust riigi vastu. No kindlasti mitte kõik, ikka eelkõige need, kel harjumus iseseisvalt mõelda, üldistusi teha ja mõista, mida üks või teine otsus endaga pikemas plaanis kaasa toob.

Kaevata pole kuhugi

Millise sõnumi ametnikud sellega avalikkusele ja eelkõige asjast huvitatuile saatsid? Kui tahame – maksame leiutasu, ei taha – ei maksa! Veel kord: formaalsed põhjused on vastava artikli lõpuni lugemise järel tahaplaanile vajunud, valdavalt jääb meelde just selline sõnum. Detektoristid-harrastusarheoloogid said sõnumi, et elukutselistega koostööd teha on kehvem, kasutu-tasutu. Ei aita, et "Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus suhted arheoloogide ja hobiotsijate vahel on seadusega reguleeritud ja alates 2011. aastast on hobiotsijate karistamise asemel soodustatud usalduslikku koostööd. Hobiotsijate motiveerimiseks sätestati juba 1925. aasta Eesti muinsuskaitse seaduses leiutasu mõiste.".