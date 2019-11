Saaremaa vallavalitsus kavandab 2020. aastaks 55 miljoni eurost eelarvet

Valla maksumaksjate arv on vallavalitsuse andmetel olnud varasematel aastatel tõusutrendis, kuid 2019. aasta kuue kuu keskmised näitajad on kajastanud paraku maksumaksjate vähenemist ning keskmise brutotöötasu kasv on aeglustunud.

Seejuures on valitsemiskulusid kavas järgmisel aastal enam kui 100 000 euro võrra vähendada. Põhiliselt on vähenemine tingitud majandamiskulude kärpimisest, mis on vallavalitsuse kinnitusel võimalik tänu kahe aasta pikkusele vallajuhtimise kogemusele. Samas on kärpimise arvelt kavas tuleval aastal suurendada 3% võrra vallavalitsuse personalikulusid.