Jutta Loviisa Juht: pärimusmuusika tulevik on noorte teha

Pärimusmuusika on meie rahvust sidunud juba sajandeid, kujundades oma kuulajaskonna ühtekuuluvustunnet. Pärimusmuusika elujõulisus põhineb peamiselt pere- ja ühiskondlikel traditsioonidel, mille abil ühendatakse põlvkondi helikunsti kaudu. Ilma pärimusmuusikata oleks see ühtekuuluvustunne generatsioonide vahel ilmselt tunduvalt hõredam.

Folkmuusikat eelistavad vähesed

Viimase 25 aastaga on Eestis suudetud pärimusmuusikat edukalt populariseerida ja arendada. Pärimus on interneti kaudu inimestele tunduvalt kättesaadavamaks tehtud ning iga ülesastumisega tõestavad vabakutselised pärimusmuusikud, et trend ja traditsioon võivad edukalt koos eksisteerida. Aina enam koguvad ka noorte seas tuntust folkmuusikaansamblid.