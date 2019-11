Haiglas avati radioloogia nõuandeliin

Kuressaare haigla radioloogia osakonna vastutav radioloogiatehnik Irina Viirmäe märkis, et eeskuju säärase liini avamiseks võeti Ida-Tallinna keskhaiglast, kus radioloogiliste uuringute nõuandeliin töötab juba 2016. aastast. "Idee tuli sellest, et radioloogiatehnikud peavad oma igapäevatöös sageli vastama küsimustele, millele patsient oleks võinud vastused saada juba enne uuringule tulemist. Tihtilugu jäävad need küsimused aga õigel ajal esitamata või tekivad alles hiljem," rääkis Viirmäe.