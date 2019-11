Puudediagnoosi on saanud iga kahekümnes laps

Saaremaa vallavalitsuse koostatud statistika järgi elas maakonnas mullu 33 231 inimest, neist 13,5% puudega. Kuni 15-aastaseid lapsi oli maakonna elanike hulgas 5253 ja nende seas oli puudega laste osakaal 5,1%.

Puudega lastele mõeldud Kallemäe kooli ja selle Kuressaare filiaali nimekirja kuulub ühtekokku 42 last.

"Kõik meie õpilased on liitpuudega – kõigil on vaimupuue, millega kaasneb veel midagi muud," selgitas kooli direktor Kaire Kiil. Tema sõnul on Kallemäe kooli laste hulgas palju nii autismispektri häirega kui ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilasi. Vähem on liikumispuudega lapsi.

Tänavu 31. mai seisuga oli maakonnas puudega lapsi 269, neist 258 Saaremaa vallas. Muhu lastest on puudega lapsi kümme ja Ruhnus üks.

Saaremaa vallas elavast 258-st puudega lapsest on 71-l keskmine, 176-l raske ja 11-l sügav puue. Kõige rohkem on psüühikahäirega lapsi – 84. Neist 74-l on tuvastatud raske puue.

24 lapsel on keele- ja kõnepuue, 17 lapsel liikumis- ja 11 lapsel kuulmispuue. Liitpuue on 65 lapsel. Vaimupuudega lapsi elab Saaremaa vallas viis, sama palju on nägemispuudega lapsi.Muu puue on tuvastatud 47 lapsel.