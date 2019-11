Politsei püüdis kesklinnas 6 tunniga üle 100 kihutaja

Kuressaare patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul on seal tegemist ristmikuga, kus ristuv tänav on reguleeritud "Peatu ja anna teed!" liiklusmärkidega. Samuti on Kitzbergi tänav oluline jalakäijate seisukohalt, sest ülekäigurajad seal puuduvad. Kohavaliku osas sai Siku sõnutsi määravaks see, et politseile teadaolevalt ei peeta seal piirkiirusest kinni.