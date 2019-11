Saarlased võetakse Liival lahkelt vastu

Viivi Eist tunnistas aga, et tema küll nädalaks toitu varuda ei oska. Saiad-leivad lähevad ju nii pika aja peale koguni hallitama. Eile sõitis ta Liivale lihakraami hankima. Vajadusel saab ta nädalavahetusel kasutada ka noorpere abi, et Liivale poodi sõita.

Liiva Konsumi juhataja Helve Süld rääkis, et naabervalla inimesi on poes viimasel ajal liikumas üsna palju. Ta lisas, et kui kusagil Eestis ongi inimesi sellisel kombel naabervalda poodi viidud, siis nüüd sõidutatakse rahvast suisa naabersaarele.