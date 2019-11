Pensionireformi eelnõu jõudis riigikogu menetlusse

Olulisemad eelnõuga tehtavad muudatused on järgmised: inimestel tekib otsustusõigus, kas koguda pensioniraha 2. sambas või ei – seda nii neil, kes muudatuste jõustumisel on 2. sambaga juba liitunud, kui ka neil, kes seda veel ei ole. Lisaks pensionifondides raha kogumisele saab pärast muudatuste jõustumist koguda raha ka pensioni investeerimiskonto kaudu. Inimestel tekib õigus võtta 2. sambas kogutav raha teatud tingimustel kasutusele juba pensioni kogumise ajal. Pensioniikka jõudes on iga inimese enda otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada.