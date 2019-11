Jaak Aab: 2035. aastal elavad saarlased paremini

Minister Jaak Aab, kus Saaremaa ja saarlased võrreldes Eesti teiste piirkondadega oma arengus praegu on?

Kui vaatame erinevaid näitajaid, siis hõisata väga palju ei ole. Arvan, et see, et haldusterritoriaalne reform kujunes siin peaaegu maakonna suuruseks, oli üldiselt tubli tegu. Kuidas see suur vald aga toimetada suudab, on omaette küsimus. Valitsused – nii eelmine kui ka praegune – on omavalitsustele andnud järk-järgult otsustusõigust juurde ka maakonnaülestes küsimustes ja piirkonna arendamise suhtes ning ka täiendanud rahakotti, et saaks hädavajalikud investeeringud, tööd ja tegevused tehtud. See pilt üle Eesti räägib, et omavalitsused on viimastel aastatel suutnud rohkem investeerida. Ka järgmisel aastal investeerivad Eesti omavalitsused ligi 500 miljonit eurot. Eks Saaremaalgi on erinevaid objekte valminud ja valmimas.

Kas kohalike omavalitsuste finantsjuhtimine võikski olla meie arengu üks võtmeküsimus tulevikus?

Soovime omavalitsustele anda järjest rohkem vabu käsi ja otsustusõigust. Soovime rahalt, mis riigilt tuleb igasuguste erinevate "siltidega", need "sildid" maha võtta. See raha läheks omavalitsuste tulubaasi ja siis on juba vaba valik lahendada kõigepealt kõige aktuaalsemad ja valusamad probleemid. Ehk – omavalitsus saab oma raha üle paremini otsustada.

Lisaks sellele räägime läbi, milliseid ülesandeid, mida seni on täitnud riik, võiks samuti koos rahaga omavalitsustele anda. Üks minu soove on olnud aastaid see, et piirkondlikus arengus – ettevõtlusele uute tingimuste loomisel, uute töökohtade loomisel – oleks omavalitsustel suurem roll. See ülesanne koos rahaga peaks tulema lähiajal omavalitsustele. Saare maakonnas oleks see kolme omavalitsuse ühistöös.

Olete hulk aega olnud selle idee kandja ja elluviija, et järjest enam riigiasutusi võiks Tallinnast tuua ära piirkondadesse. Kui natuke fantaseerime – missuguse ministeeriumi te heameelega Saaremaale koliksite?

Kunagi, kui neid plaane hakati tegema, otsustati, et vähemalt esialgu me ministeeriumide tuumikuid kusagile üle Eesti laiali kiskuma ei hakka. Pigem puudutab see ameteid ja asutusi. Kui tegime väikese kokkuvõtte, siis eelmise valitsuse eesmärk – üle tuhande töökoha üle Eesti laiali – sai täidetud. Kindlasti aga – mida Saaremaa ja ka Kuressaare tunnetavad – siia kahjuks nii palju ei saanud. Tuli küll üksikuid töökohti, aga peab rohkem pingutama.