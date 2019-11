Leisi rahvas nõuab pakiautomaati

Leisi teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärteli sõnul peavad inimesed pakiautomaati vajalikuks, sest see on ööpäevaringne, kõige odavam ja kaasaegsem pakisaatmise viis. Inimesed kasutavad ka Leisi postkontorit, aga see oma piiratud lahtiolekuajaga kuulub rahva meelest ikkagi juba eilsesse päeva.