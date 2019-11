Reumahaiged, tulge konverentsile!

Laupäeval kell 10 spaahotellis Meri algavale konverentsile on oodatud luu-, liigese- ja sidekoehaiged – rahvakeeli reumahaiged – ning nende lähedased. Erinevaid reumaatilisi haigusi on umbes 200 ja need võivad alata igas vanuses nii lastel kui ka täiskasvanutel. Eestis põeb mõnda reumaatilist haigust ligi 250 000 inimest ehk iga viies. Saare maakonnas elab neid seega hinnanguliselt 6000.

Haigusalane teadlikkus on Saaremaal üldiselt väga madal. Seda tingitud erinevatest asjaoludest. Reumatoloogi juurde pääs on Saaremaal väga piiratud, kohapeal puudub reumatoloog ning ravi on koondunud suurtesse linnadesse. Meie haigetel lisandub veel transpordi ja ajakulu Tallinna, Pärnusse või Tartusse arstile minekul. Väga tervitatav on koostöö Tallinna arstidega, kellel on vastuvõtud 1 kord kuus kahel järjestikusel päeval. Selle tulemusena on paljud saanud õigeaegselt diagnoosi ja ravi ning seda saab jätkata kodusaarel.

Saaremaa reumaühing kuulub Eesti reumaliitu ning üheskoos püüame leida võimalust nii laste kui ka täiskasvanute reumatoloogide vastuvõtuks Saaremaal. Meie ühingu eestvedajad ja nõustajad koolitavad end, jagavad kogemusi ja infot. See on kõik vabatahtlik tegevus. Peame oluliseks koostööd ja toetust kohalikul tasandil. Seetõttu korraldabki Saaremaa reumaühendus koostöös Eesti reumaliidu ja Eesti psoriaasiliiduga konverentsi, kuhu on oodatud kõik huvilised. Sõna saavad reumahaige ravimeeskonnas olulised inimesed.

Reumaühingu pikaajaline eestvedaja ja taastusarst Helvi Koppel räägib ühingu algusaastatest ning just taastusravi ja sanatooriumi toel alguse saanud koostööst Soome reumahaigetega. Eesti psoriaasiliidust kõneleb liidu juhatuse esimees Georg Jurkanov. Konverentsil tuleb juttu ravi kättesaadavusest, nahahooldusest, tervislikust elustiilist ja viimaste aastatega aktiivseks muutunud kliimaravist.

Kuna probleemide korral pöördub inimene esimesena oma perearsti poole, on konverentsile esinema kutsutud perearst Karin Kallasmaa. Igapäevatöös reumaatiliste haigetega kokkupuutuv arst kõneleb diagnoosimisest ja ravist.

Kuressaare haiglas vastuvõtte korraldav reumatoloog Tiina Veldi räägib põletikulistest liigesehaigustest ja kaasaegsest ravist nii lastele kui ka täiskasvanutele. Eestis on ligikaudu 40 reumatoloogi, kellest vaid viis tegeleb lastega. Dr Veldi tutvustab Saaremaal elavate haigete ravivõimalusi koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga.

Kuna reumahaigete ravis on olulisel kohal taastusravi, räägib Kuressaare haigla füsioterapeut Raili Sepp taastumisest. Tartu ülikooli kliinikumi kliinilise psühholoogi Külli Muugi teema on aga krooniline valu ning nii laste kui ka täiskasvanute toimetulek sellega.

Päeva lõpetame Eesti reumaliidu läbiviidava Euroopa Reumavastase Liiga kampaaniaga “Time2Work” ehk “Aeg töötada”. Teadlikkuse tõstmine reumaatilistest haigustest, ravi kättesaadavusest ja igapäevaelu toetavatest võimalustest on see, millele on vaja rõhku panna. Enda haigusalane harimine, elustiili muudatused, liikumine ja positiivne hoiak on sama olulised kui ravi. Tutvustame valminud videot lihtsatest harjutustest, mis on kõigile jõukohased ja kodus või töökohal võimlemiseks.

Konverentsil jagame infomaterjale ja on võimalik soetada tervise- ja ilutooteid ning käsitööd. Lisainfot konverentsi kohta saab Saaremaa reumaühingu Facebooki lehelt.