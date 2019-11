Kingiks saadud võimasin rõõmustab sõrulasi juba 30 aastat

Küllap on kingitud võimasinaga tehtud praeguseks oma tonn võid. Esmalt pannakse kulbiga piimalt võetud koor purkidesse hapnema ja siis läheb võitegemise järg võimasina kätte. Lembit Kurgpõld (79) teeb võid kaks korda nädalas, reeglina teleka ees istudes. Koorest saab või 1–1,5 tunniga. Selle aja jooksul vaatab Lembit ära uudised ning hoiab lihased liikumises ja südame toonuses. "Mis sa ikka niisama televiisori ees istud. Miks need käed peavad sul sedasi ripakil olema," selgitab Aili, kes võrdsustab vända ringiajamist pigem võimlemisharjutusega.

Praegu piima rasvasisaldust keegi enam ei mõõda, kuid usutavasti jääb see viie protsendi lähedale. Kunagi, kui piim Sõrvest veel kombinaati läks, mõõdeti Aili ja Lembitu lehmadel vahetult enne kinnijäämist piima rasvasuseks 8–9 protsenti. See on nii uskumatult kõrge näitaja, et jõudluskontrolli labor kahtlustas eksimust. Kordusproov siiski kinnitas Kargi talunike piimatoodangu imeliselt kõrget rasvasisaldust. Tänapäeva suurfarmide jaoks, kus piimarasv jääb sageli alla nelja protsendi, paistab Kargi lehmade saavutus ulmelisena.