Napsimüügi piirang lükkub mitu kuud edasi

Napsimüügipiirangu eelnõu üks autoreid, vallavolinik ja politsei piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et piirangu kehtima hakkamise ajana on aruteludes juttu olnud nii 1. märtsist kui ka 1. juunist, ent konkreetset tärminit pole veel kirja pandud.

Oktoobris tegid nelja meelelahutusasutuse – Kodulinna lokaali, Vaekoja pubi, Gentlemen`s Club`i ja Ärtu – pidajad vallavõimudele teatavaks oma seisukoha, et eelnõu ei vasta nõuetele ning rikub inimeste ja ettevõtete põhiõigusi.

Meelis Juhandi sõnul eemaldati eelnõu volikogu päevakorrast, et plaanitavaid muudatusi põhjalikumalt analüüsida ja uus eelnõu koostada.

Piirang juunikuust

Juhandi ise peab mõistlikuks, et piirang hakkaks kehtima tuleva aasta 1. juunist, kuna teema arutamine on veninud. "Pealegi jõustuvad 1. juunist alkoholi müügipiirangud ka Tallinna meelelahutusasutustes," märkis Juhandi. "Hea oleks vaadata, kuidas asjad seal arenevad."

Privilege´i omanik Gert Nepper: “Piirangu tulemust ei tea ju keegi ette – seda saab näha siis, kui see keeld ükskord kehtima hakkab.”

"Kas piirang lükatakse edasi või mitte, mis seal vahet on?" leidis ööklubi Privilege omanik Gert Nepper . Ta lisas, et mõni kuu või pool aastat ei mängi siin mingit rolli.

Nepperi sõnul on see põhjus, miks ta Privilege`i töö ümberkorraldamisele ei mõtle. Tema teada ei kavatse midagi muuta ka ükski teine Kuressaares tegutseva meelelahutusasutuse pidaja.

Nepper möönis, et kindlasti leidub kliente, kes enne kella kolmest algavat keeluaega rohkem jooke lauda ostaksid. "Las ostavad, aga kella nelja paiku võiks siis minema hakata," leidis Nepper, kelle hinnangul oleks õige aeg klubi uksed sulgeda kell neli. "Sel ajal hakkab maja niikuinii rahvast tühjaks minema," lisas ta.

Seda, et pidutsejad piirangu tõttu varem klubidesse-baaridesse saabuma hakkaksid, Nepper ei usu. Praegu jõuab enamik Privilege´i külastajaist klubisse pärast keskööd.

"Inimestele ei saa seda pahaks panna, kuna meie formaat ongi ööklubi," lausus Nepper. "Õhtused kohad on pubid ja kohvikud."

Inimesed ei muutu

Peatänava ääres tegutsevat Pritsumaja Grill & Bar´i kavandatav piirang otseselt ei puuduta – see koht on avatud nädala sees kella kümneni õhtul, reede ja laupäeva öösel kella kaheni öösel.

Pritsumaja ühe omaniku Keit Grassi sõnul sündis otsus lahtiolekuaega vähendada juba aastaid tagasi. "Üks põhjus oli see, et osa öiseid külastajaid kippus lagastama," põhjendas Grass.

Grassi sõnul mõistab ta neid klubiomanikke, kes piirangut ei poolda. "Suurem müügiaeg algab ju alles pärast südaööd," tähendas ta. "See mõni tund on liiga lühike aeg, et kõik palgad ja muud kulud tasa teenida."