Turistidele on Saaremaal tõmbenumbriks jätkuvalt loss ja loodus

Kui eestlastest on suure osa vastajate jaoks reisi põhjuseks perekonna/sugulaste/tuttavatega seotu, siis välismaalaste puhul oli esikohal just ajaloo- ja kultuuriväärtustega tutvumine, millele järgnesid muuseumide/näitustega tutvumine ning aktiivne puhkus. Suurem osa saarekülalisi saabuvad siia isikliku transpordivahendiga.

Eestlane jääb kaheks ööks

Kõrge hind peletab

Mägi sõnul uuriti inimestelt seekord ka seda, mis neile Saaremaal ei meeldi. "Positiivne, et enamus vastanuist on kõigega rahul. Ja neist, kes sellele küsimusele ei vastanud, eeldame, et ka nemad on rahul," rääkis Mägi, lisades, et väljatulnud murekohad olidki need, mida eeldati – kõrge hinnatase, laevaliiklus ja ingliskeelsete viitade nappus.