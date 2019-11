Aasta tegijad – hoolivad, tähelepanelikud ja toetavad

"Meil kõigil on aegu, mil vajame tavapärasest enam märkamist, tähelepanu, vahel lausa ka sekkumist – olgu haiguse, vanuse või eaka lähedase tõttu," ütles vallavolikogu esimees Tiiu Aro. "On igati kiiduväärt, et on olemas tublid pühendunud inimesed, kes oma oskuste ja teadmistega meile vajalikul hetkel appi tulevad."

Aasta tegija kuulutati eile välja neljas kategoorias, nominente oli üle kümne. Aasta tublimaid õnnitles kolm vallavanemat: Madis Kallas Saaremaalt, Raido Liitmäe Muhust ja Andre Nõu Ruhnust.

Aasta arsti tiitel kuulub perearst Eve Nurmekivile Kuresaare perearstikeskusest, keda eile tunnustust vastu võtmas siiski polnud.

Eesti parim perearst!

"Ta on kindlasti Eesti parim perearst, nii hooliv, tähelepanelik ja toetav," kõlas dr Nurmekivi kohta kirjutatud iseloomustus. "Tema vastuvõtul tundub, nagu oleks ta oodanud ainult sind ja tähelepanu on jäägitu. Patsiendid on oma tohtrist vaimustatud."

Aasta tervishoiutöötajana pälvis tunnustuse Muhu perearstikeskuse pereõde Helmi Valdna. Ta on oma kodusaarel Muhu ambulatooriumis töötanud üle 30 aasta. Pereõena teeb Helmi ka lasteõe tööd, nõustab lapsevanemaid ka imikute toitmise ja võimlemise osas. Muhu põhikoolis täidab ta kooliõe kohustusi. Ta on õppinud massööriks ning koolitab kogukonda tervisliku toitumise alal. Teda iseloomustatakse abivalmis inimesena, kes toetab ja julgustab ning on võimeline igale tervisemurele leevendust leidma.

"See vägev tunnustus on nii suur üllatus," ütles Helmi Valdna, kes ei teadnud isegi sellest, et ta tiitli saamiseks esitati. Valdna sõnul rõõmustavad teda tema töös kõige rohkem inimesed, kellega ta tegeleb. "Mul on au nendega koostööd teha," lausus Valdna.

Aasta hoolekandjaks kuulutatud sotsiaalpedagoog ja Noorte Tugila spetsialist Lii Vanem on aastaid töötanud laste heaolu ja õigusi kaitstes, olles suureks toeks ja abiks sotsiaaltöötajatele ja lastekaitsespetsialistidele.

"Ta on aastate jooksul päästnud kümnete laste elusid ning ennastsalgavalt läinud noortele appi ka keset ööd," luges Saaremaa vallavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Riina Allik Vanema kohta kirjutatut. "Kõik selle, mis kodu jätab noortele andmata – hool, armastus, siiras hoolimine ja õpetus –, selle tühimiku aitab täita tema. Tema panus Saaremaa noorte heaolu ja turvalisuse tagamisse on hindamatu."

Lii Vanema sõnul on tal hea meel, et saab noortele positiivsust anda. "Olen kindel, et inimest muuta ei saa, aga tahan nendele noortele näidata suunda, aidata," rääkis Vanem. "On neidki noori, kes on tulnud hiljem tänama või helistavad. Nende pärast on mul tohutult hea meel."

Aasta sotsiaaltöötaja, Muhu vallavalitsuse sotsiaalnõunik Triin Valk imestas, et just teda aasta tegijana pärjati. "Siin on ju saalitäis tublisid inimesi!" leidis ta.

Valk on juhtinud ja arendanud valla sotsiaaltööd 2005. aastast, võttes viimastel aastatel enda kanda ka lastekaitsetöötaja kohustused. Tihti on tema klientideks eluraskustesse sattunud inimesed.