Soojafirma aktsiate hindaja teenib müügi korral sadu tuhandeid

Tallinna ettevõttega Redgate Capital sõlmitud lepingu kohaselt on nende teenuse hind 3000 eurot. Selle eest ütleb firma Saaremaa vallavalitsusele AS-i Kuressaare Soojus aktsiate väärtuse. Mida suurema hinna konsultandid aktsiate väärtuseks ütlevad, seda rohkem firma müügi puhul teenib.

Näiteks juhul, kui firma väärtuseks oleks 10 miljonit eurot, mis on ka firma omakapitali osaks arvestatud jaotamata kasumi real, teeniks Redgate Capital vahendustasuna 175 000 eurot ehk 1,75 protsenti tehingu hinnast.

Soojafirma aktsiate hindamiseks tegi pakkumise kolm ettevõtet, kellest üks küsis teenuse eest 24 000, teine 180 000 eurot. Lisanduks samuti vahendustasu müügi korral, kuid nende puhul on protsent pisem. Ehk ettevõtete motivatsioon saavutada lõppkokkuvõttes aktsiate müük on väiksem, kuna juba esimese etapi tasu on märgatavalt suurem.