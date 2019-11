FC Kuressaare peatreener Dmitrijs Kalašnikovs soovib jätkata

“Oma tööle on keeruline hinnangut anda ja las teevad seda teised,” ütles Dmitrijs Kalašnikovs, lisades, et oli ülesanne jääda Premium-liigasse ja see sai täidetud, kas halvasti või hästi, pole tema otsustada.

Mis temast järgmisel hooajal saab, Kalašnikovs veel öelda ei osanud. “Tuleb sellel teemal rääkida,” lausus ta. “Samas tahaks, et Kuressaare meeskond oleks palju professionaalsem ja siin on erinevaid nüansse, mida oleks vaja teha. Oluline oleks teha samm edasi. Saan aru, et me ei saa end võrrelda Paide või Floraga, aga tegutsemine peab muutuma veelgi professionaalsemaks.”

Kalašnikovsi hinnangul on siin kõige olulisem, et kõik mehed treeniksid koos, kas Kuressaares või Tallinnas, pole vahet.

“Tean, et meeskond on saarelt ja patriotism on saarlastele tähtis, aga peab aru saama, et kannatab meeskond, kui trennis on 12–13 mängijat ja siis ei saa treener lahendada ülesandeid,” selgitas lätlane. “Et olla edukas, peab iga päev koos treenima ja trennis peab olema 20–22 meest. Ei saa nii olla, et keegi tuleb ja keegi ei tule. Ka FC Kuressaare peab klubina tervikuna ise sammu edasi tegema.”