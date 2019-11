Lumelükkamise hindades haigutab üüratu lõhe

Kõljala POÜ teenus läheb vallavalitsusele maksma 91,32 eurot tunnis. Tõnu Posti firma puhastuspiirkond asub Kesk- Saaremaal ja kokku on nende masinatel lund lükata 38 kilomeetril Pihtla kandi teedelt. Lepingu vallaga sõlmis Kõljala POÜ eelmise aasta novembris ja üks lumelükkamise hooaeg on seega seljataga.

Võrdluseks näide Kihelkonnalt. Kõruse, Tammese, Kehila, Kallaste, Pidula, Abula, Kurevere ja Läägi küla teedel lükkab lund Kalev Rauk. Teede kilometraaži on samuti üle 38, kuid tunnihind poole pisem – 46,8 eurot. 40–60 eurot tunnis on tavaline taks kümnetel teistel teenusepakkujatel.

Sel aastal otsustas kaks ettevõtjat kahel vallavalitsuse lumetõrjehankel samuti kõrgema hinnaga õnne proovida. Kaido Kirst Valjalast ja Kalvar Ige Kõrkvere kandist olid ainsad pakkujad, kuid nende 90-eurone tunnihinne läbi ei läinud. Vallavalitsus teatas neile, et see on eeldatust rohkem ja tühistas pakkumised.