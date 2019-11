Laevatootjad olid Amsterdamis messil kui kommipoes

Maailma ühel suuremal meretööstuse messil Marine Equipment Trade Show Amsterdamis käidi läinud nädalal. Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk ütles, et mess andis ettevõtjatele parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast. "Kogemused aga motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks," sõnas Paenurk.

Tema sõnul innustavadki nad osalejaid märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks.

Innovatsioon esiplaanile

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikaineni sõnul annavad organiseeritud ühiskülastused messidele alati mingi "ekstra" juurde. Eriti seekordse messi puhul, kuna see on niivõrd suur. Laevaehitusettevõtete jaoks on see koht, kus luua, uuendada ja arendada allhankesuhteid partneritega.

Ta märkis, et kuna see mess on keskendunud sektoris toimuva innovatsiooni esiletõstmisele, on üritus populaarne ka nende ettevõtete seas, kes otsivad oma toodangule uusi väljundeid meretööstuses või soovivad kiiresti sektori arengust pilti ette saada. "Kahtlemata tekib õhtustest aruteludest nii täiendavat infot kui ka jagatud ideid," kinnitas Hartikainen.

Meeli Lauk Welcomest OÜ-st, kus valmistatakse laevadele pehmet mööblit, arvas, et selliste messikülastuste korraldamine on väga tänuväärt. "Isegi Saaremaa valdkonna esindajatega me silmast silma ülemäära tihti ei kohtu ning sellised käigud aitavad tugevdada suhtlusvõrgustikku kogu Eesti valdkonna tegijatega," leidis ta. Laugu sõnul jõudsid nad veendumusele, et teevad õiget ja konkurentsivõimelist asja.

Vahur Poolak Lingalaid OÜ-st märkis aga, et laevaehitajana tundis ta end messil nagu kommipoes, sest seal oli kohal nii palju valdkonnaspetsiifilisi pakkujaid üle terve ilma. Just see kontsentreeritud esindatus ühes kohas annab tema sõnul suure ajalise ja rahalise kokkuhoiu valdkonna arengutel silma peal hoidmise osas.

Palju ideid ja kontakte

"Ideid ja kontakte sain palju, põhitöö algab alles pärast messi, et kontaktidest koostöösuhteid arendada," kinnitas Poolak.

Marine Equipment Trade Show on üks maailma suuremaid laevatööstuse, merevarustuse, materjalide, mereturismi ja -süsteemide messe, mida korraldatakse aastast 1988.