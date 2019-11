Saarlaste äriidee muudab veebis kauplemise turvalisemaks

Äriidee taga on Olavi ja Kalli Allik, kes tahtsid leida lahenduse olukorrale, kus internetis kauplevad inimesed saavad pahatihti petta – ostjad maksavad kaupade eest, mida nad kätte ei saa ning jäävad ka rahast ilma.

Allik tõi oma äriideed tutvustades välja näite elust enesest, kus petta sai 14-aastane Joonas, kes kogus raha, et osta endale esimene arvuti. Lõpuks leidis ta sobiva arvuti Facebooki ostu-müügigrupi kaudu ja kandis müüjale 500 eurot. “Kui pakk kohale jõudis ja ta pakiautomaadi avas, vaatas talle vastu pakk tuhksuhkrut,” rääkis Olavi Allik.

Jalgratast ei leiutanud

Kalli Alliku sõnul pakuvadki nad petturite takistamiseks deposiitteenust, mis muudab võõrastega veebis kauplemise turvalisemaks. Idee on lihtne ja jalgratast leiutatud ei ole: osapooled sõlmivad veebipõhise lepingu ja valivad kauba kohale toimetamise viisi. Ostja sooritab makse Shipper’i keskkonda, kus raha jääb deposiiti, kuniks ta on kinnitanud, et saadud kaup vastab ootustele.

“Samuti pakume erinevaid lahendusi juhtudel, kus ostja ja müüja vahel tekib arusaamatusi, näiteks kauba tagastamine, muudatused hinnas jne,” selgitas ta. “Keeruliste juhtumite korral on kliendil võimalik pöörduda lepinguga õiguskaitseorganite poole.”

Kalli ja Olavi teavad, et turul on neil ses valdkonnas juba mitmeid konkurente. Eesti suurim samalaadne konkurent on näiteks osta.ee keskkond. Erinevalt konkurendist ei paku aga Allikud teenusena ostu-müügiportaali. “Me pakume turvalist maksevõimalust, mille osa on ostu-müügileping,” täpsustas Kalli Allik.

Seni on äriideede konkursil Ajujaht 30 edasijõudnu sekka arvatud Allikutel osaühing juba asutatud, tehtud on ka lepingud Eesti pankade ja transpordifirmadega. Kalli Allik möönis, et testimise käigus selgusid küll ka mõningad tehnilised takistused ning neil tuli veidi muuta süsteemi ülesehitust. Hetkeseisuga on aga Shipper’i deposiitteenuse süsteem suures osas juba valmis.

“Kui pakk kohale jõudis ja ta pakiautomaadi avas, vaatas talle vastu pakk tuhksuhkrut.” - äriidee üks algatajatest Olavi Allik

Kalli Allik märkis, et kuna e-kaubanduse käibe kasv on olnud viimase viie aasta jooksul üle 20%, siis plaanivad nad pakkuda oma teenust väiksematele e-poodidele, et need saaksid pangalingid ja pakisaatmise süsteemi endale lihtsamalt ning oleksid kliendi jaoks usaldusväärsemad. “Plaanime laieneda Balti riikidesse, kus on sama probleem, ning hiljem ka kaugemale,” kinnitas Kalli Allik.

Tiimis on peale Kalli ja Olavi Alliku tegelikult veel ka kolmas inimene – Timo Jantson, kes on IT-valdkonnaga olnud seotud viimased kümme aastat.

Olavi Allik on vabakutselisena tegelenud erinevate süsteemide arendamisega kuus aastat. Tuntuimaks start-up’iks, kus ta kaasa löönud, võib lugeda õpiveebi. Kalli Allik on aga viieaastase staažiga graafiline kujundaja ja copywriter. Ta tegutseb vabakutselisena ning on aidanud sel alal erinevaid firmasid ja eraisikuid. Lisaks on Shipper praktikale võtnud kolm Kuressaare ametikooli tarkvaraarenduse eriala õpilast.

Veidi veel saavutada

Ajujahi konkursil on tiimi eesmärk Olavi Alliku sõnul saada valmis kogu oma lahendus ja leida võimalusi välisturgudele laienemiseks. “Soovime mentorlust ja investeeringut,” ütles Allik otse.

Läinud nädalalõpul selgusid Ajujahi äriideede konkursi 30 silmapaistvamat äriideed, mis pääsesid edasi konkursi arenguprogrammi. Kaks päeva kestnud avavoorus käis ekspertidest koosneva žürii eest läbi kokku üle saja meeskonna.

Ajujahi korraldaja EAS-i poolt hindasid TOP100 ideid ettevõtluse keskuse strateegia ja tootearenduse valdkonnajuht Inge Laas ja ekspordile suunatud teenuste juht Elar Ollik. Olliku sõnul paistsid meeskonnad silma ambitsiooniga siseneda välisturgudele. “Märkasin, et ei tulda enam pisikese Eesti turu jaoks lahendusi tegema, vaid need töötavad ka väljaspool siinset turgu,” ütles Ollik.