Seekordne saatekülaline ulgusaarlaste saates on Muhumaa mees ettevõtja Erkki Noor. Ja kuigi ta on ennast nüüd viimastel aastatel saare külge ankrusse pannud, on tal lugusid ulgusaarlaseks olemisest rääkida küll ja veel. Nimekaimuga ajab juttu Erki Berends.