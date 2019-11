ULLA KADAKAS: Arheoloogiline leid kuulub riigile

Ulla Kadakas FOTO: Erakogu

Lause pealkirjas pärineb muinsuskaitseseadusest. Samamoodi oli see kirjas 1925. aastal vastuvõetud Eesti esimeses muinasvarade kaitse seaduses. Miks ikkagi kuulub leid riigile?

Seda, et osa meid ümbritsevatest asjadest on erilisemad kui teised, on inimkond mõistnud juba aastatuhandeid. Aastasadade jooksul on riigivalitsejad andnud välja seadusi, millega kuulutatakse maast leitud vanad asjad kas kuningale kuuluvaks või demokraatlike vabariikide tekkides rahva omaks. Sellega antakse teada, et õigus eelmiste põlvkondade pärandile on kõigil inimestel, mitte ainult maaomanikul või leidjal.

Mis või kes on riik, leidude omanik? Kui arheoloogilistest leidudest juttu tuleb, siis on siin-seal ikka kuulda arvamust, et "riigi kõrgeim võim on rahvas, seega ongi mul õigus leid endale jätta, see kaminasimsile sättida ja veelgi enam – maha müüa". Nii, nagu Louis XIV eksis, kui arvas, et "riik – see olen mina", ei ole ka üksikul inimesel põhjust end rahvaks ülendada.

Riik – see oleme meie kõik, kuid mitte igaüks eraldi, vaid kõik koos. Ühiste asjade hoidmiseks on meil omad kohad: raamatukogud, arhiivid, muuseumid, kus oleme loonud tingimused asjade säilimiseks, uurimiseks ja vaatamiseks. Üksikisik ei suuda luua arheoloogilistele asjadele säilimistingimusi. Viikingiaegse hõbeplateeringuga odaotsa kokakoolas leotamine ei ole konserveerimine, vaid asja hävitamine (see on paraku korduv kurb näide elust).

Riik ehk meie kõik koos hoiame ühiskonna elusana ja koostoimivana ning püüame selle oma lastele edasi anda veelgi paremana. Me spetsialiseerume, sest igaüks on milleski hea. Ajaloolased ja arheoloogid uurivad, milline oli meie minevik; kes olid inimesed, kes meid on teinud sellisteks, nagu me oleme.

Uurimine, otsimine ja tänulikkus

Ajaloo uurimisel on iga tekstilõik ja esemekatke oluline, iga uus põlvkond uurijaid vaatab allikaid uue pilguga. Originaali ei asenda digitaalsetest lahendustest ükski – ei foto, ei 3D-pilt, ei materjalianalüüs. Ettekujutus, et loome superregistri, aga asjad ise olgu seal, kuhu parasjagu keegi arvab paremaks need müüa, ei ole ajaloouurimise seisukohalt võimalik. Ajalooallikate puhul ei ole võimalik öelda: selle asja oleme läbi uurinud, rohkem infot me siit ei saa. Allikaid tuleb hoida – ja allikad on ka muistised maastikud.

Maastikult saadud arheoloogilised leiud tuleb kenasti kokku koguda, et ka 100 aasta pärast saaksid uurijad edasi uurida või eelkäijate järeldusi kontrollida, mitte ei oleks sunnitud pimesi uskuma varem tegutsenud uurija hinnanguid.