Saaremaa valla transpordijuht lahkub ametist

"See on puhtalt minu isiklik otsus liikuda edasi uuele töökohale," ütles Tiitson. Transpordinõuniku amet meenutab Tiitsoni sõnul klienditeenindaja tööd. Kõiki soove pole võimalik täita ja sageli ei rahulda ka kompromiss mitte kedagi. Sellegipoolest väga suurt tööpinget selles ametis ei teki.

Tema ametiaja sisse jääb tasuta bussiliikluse sisseseadmine ning mitmete uute bussiliinide ja bussipeatuste kasutuselevõtt. Uutest liinidest õigustab end Tiitsoni sõnul kõige enam see, et buss sõidab nüüd läbi Laheküla. Samuti liin, millega Orissaarest saab õhtul bussiga otse linna.

Siis ei maksa maksumaksja enam tühjalt sõidetud kilomeetrite eest, vaid buss tuleb liinile siis, kui leidub sõitjaid. "Oleks palju odavam, kui kõik, kes ühistransporti soovivad, tellivad selle ja tellimuste põhjal koostatakse sobilik marsruut," rääkis transpordinõunik. Vastavalt soovijate hulgale toob vedaja liinile ka sobiva suurusega bussi. "Usun, et selline peaks olema tulevik. Millal see pärale jõuab, on omaette küsimus."

Muidugi on Saaremaal ka selliseid bussiliine, kus klassikaline ühistransport ennast õigustab. Enamasti on liinid aga ebaloogilised ega sobitu kõigi reisijate vajadustega, osutas transpordinõunik.

Kui inimene käib 8–17 tööl, siis enamikus kohtades on ühistranspordiühendus olemas. Kui rääkida vaba aja liikumisest, siis on õhtune aeg, nädalavahetused ja vahetustega töötamine korraliku ühistranspordiga katmata.

Karl Tiitsoni sõnul valitseb maakonna liinivõrgus surnud ring: riik rahastajana vaatab, et reisijaid on vähe, aga reisijaid on vähe ka sellepärast, et liinivõrk ei ole bussisõitjaile sobiv.