TÖÖ: Karala kaldapealselt kohvimaailma vallutama

Nii Eesti meistrivõistlustel kui ka rahvusvahelistel jõuproovidel pikamaajooksudes häid tulemusi saavutanud Tõnis Juulik rõhutab, et just aktiivselt spordiga tegelemine andis talle eluks kaasa vajalikud oskused, ning lisab, et kodutalust isalt ja emalt on ta alati tuge saanud. Muidugi on ka kodune töökasvatus ja saarlase kangus ärimaailmas kasuks tulnud.

"Spordiga tegelemine andis väga hea ajaplaneerimise oskuse, rutiinitaluvuse ja üldise füüsilise võimekuse. See kõik on hiljem aidanud mind ka ettevõtluses," toob Tõnis esile spordiga tegelemise plussid.

Lümanda põhikoolis Urve Vakkeri käe all mitut spordiala harrastanud noormees läks Kuressaare gümnaasiumis õppides treener Endel Tustiti juhendatavasse treeningrühma, spetsialiseerudes 11. klassis pikamaajooksule. Häid tulemusi ei tulnud tal kaua oodata, kuna varasem sportlik ja liikuv eluviis olid selleks eelduse loonud.

Maailmapilt avardus

Võistlusreisid välisriikidesse, treeninglaagrid mitmes paigas, sealhulgas kuuma päikese all Keenia mägismaal, avardasid noore saarlase maailmapilti.

Juhtus aga nii, et elu parimas vormis olnud tippsportlane, kes ühe pisikese putuka hammustusest puukborrellioosi sai, otsustas ühel päeval oma tegemistes uue lehekülje pöörata.

"Kuna sportlasekarjäär ei olnud eesmärk omaette, siis pärast bakalaureuse kraadi kaitsmist Eesti maaülikoolis oli vaja miskit lisaks teha ja äri oli selle loogiline jätk. Kuna isiklik finantstaust oli nigel, siis taotlesin töötukassast ettevõtte loomise starditoetust, mis sai ka algkapitaliks," räägib Tõnis.

Nii nagu tavaks öelda – iga algus on raske. Kerge ei olnud ka ärimaailma avastaval spordimehel. Esialgu pidas Tõnis plaani joogiveeautomaatidega tegelema hakata.

Tõnis Juulik kohviube röstimas. FOTO: Erakogu

Peagi liikusid noore ettevõtja mõtted aga ettevõtetele-kontoritele kohviteenuse pakkumise suunas, kuna Saaremaal niisugust firmat veel polnud.

"Mul puudus reaalne äriajamise kogemus, aga oli suur tahtmine. Üheks kogu minu ettevõtluse alusväärtuseks on lubaduste täitmine. Olin sellekohase lubaduse andnud. Pean oluliseks, et asjad toimivad nii, nagu lubatud – sõna maksab vähemalt sama palju kui allkirjastatud leping," on Tõnis Juuliku põhimõte.

Kaheksa aastat tagasi alustatigi Kuressaares tegevust. Firma põhitegevus on kohvimasinate müük, rent ja hooldamine, samuti kohvi ja kohvitoodete müük. Esimeseks kliendiks oli Ionix Systems. See firma on Tõnise sõnul jäänud Joogieksperdi heaks kliendiks siiani.

Kui ettevõte oli Juulikul kodusaarel käima tõmmatud, alustas ta maaülikoolis magistriõpingutega ja avas ülikoolilinnas firma kontori. Nüüdseks on firmal oma kontor ka Pärnus, Rakveres ja Tallinnas.

