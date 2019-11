Farm In hakkab saarlastele kütust kallimalt müüma

Margo Kuusk, Farm In´i juhatuse liige. FOTO: Erakogu

Paljud Saaremaa põllumehed ostavad erimärgistatud kütust tulundusühistu Farm In kaudu, kes müüb kõigile oma liikmetele sõltumata asukohast kütust sama hinnaga. Hinna paneb paika kütusehange, kus leping sõlmitakse madalamat hinda küsinud kütusefirmaga. Viimased 2,5 aastat on Farm In liikmeid varustanud Jetoil, kuid aasta algul kuulutab Farm In välja uue hanke ja sõlmitakse uus leping.

Farm In´i juhatuse liige Margo Kuusk ütles, et seoses eelseisva hankega on nii Jetoil kui ka teised potentsiaalsed hankel osalevad kütusefirmad andnud teada, et nad ei ole valmis müüma Saaremaale ja Hiiumaale kütust sama hinnaga, mis mandrile. Edaspidi võib kõne alla tulla variant, kus kütust müüakse sama hinnaga kõikjal Eestis, ent sellele lisandub transporditasu, mille suurus sõltub asukohast.

Kütuse kohaletoomise kulu erineb ka mandri tootjate võrdluses, märkis Margo Kuusk. Ühe põllumehe juurde läheb suur lai tee ja tootja ostab korraga 5000 liitrit. Teise juurde viib aga nii kitsas rada, et tagasi saab vaid tagurdades ja koguski piirdub 500 liitriga. Suurtootjate varustamine on kütusefirmale enamasti tasuv, kui aga viia kütust väiketootjatele, kelle asukohad on üksteisest kaugel, muutub vedu ebaefektiivseks.

Olukorra teeb delikaatseks see, et Farm In´i hankega paika pandud hind ei ole mandril sageli enam konkurentsivõimeline, sest sisaldab endas transpordihinda, sealhulgas kütuse saartele vedamise kulusid. Nii mõnigi suur põllumajandustootja ostab oma kütuse lähedalasuvast terminalist, sest saab sealt odavamalt.

Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post märkis, et kütusefirmade loobumine ühe hinna poliitikast tähendab, et Saaremaa tootjale tuleb kütuseliitrile 10 senti otsa. Praegu saavad meie tootjad Farmi In´i kaudu kütust tanklahinnast odavamalt ja seega muutub ühishanke hinnaefekt väiksemaks. "Meil puudub selline võimalus, et võtame sealt, kust saab odavamalt," sõnas Post. Samal ajal vahetavad mõned mandri piimafarmid aasta möödudes ka piima kokkuostjat – kes sendi rohkem pakub, sellele ka müüb.