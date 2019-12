Saarlane tahab äpiga liiklust korrastada

SILVER KESKKÜLA, Supervaisori looja FOTO: Erakogu

Supervaisori-nimeline rakendus on sisuliselt liiklusrikkumisest teatamine. Rakendus sisaldab erinevaid võimalusi silmahakanud liiklusrikkumise jäädvustamiseks. Kogutud info põhjal saab teha statistikat ja kaardistada liiklusohtlikke kohti. See omakorda aitab vastavatel ametkondadel soovi korral seda infot kasutades parandada liiklusohutust.

Varasemalt Skype´is töötanud ja viimase suure projektina koos Sten Tamkiviga Telepordi-nimelist rakendust vedanud Keskküla tunnistas, et tuli Supervaisori idee peale eelmise aasta suvel Saaremaal.

"Saaremaal maanteel sõites märkasin tihti, et vastassuunas liikujad tegelesid kõrvaltegevustega," märgib Keskküla.

Kuna ta oli oma tuleviku peale mõeldes otsustanud tegeleda masinõppe rakendamisega visuaalse info töötlemiseks inimkonnale oluliste probleemide lahendamisel, siis tuligi pähe idee kasutada sellist lahendust just niisugusel teemal. "Jõudis kohale, et pardakaamerate ja mobiiltelefonide kombinatsioonil võiks olla tohutu potentsiaal liiklusohutuse parandamiseks," räägib ta. Mõte hakkas idanema ning nüüdseks on Saaremaal pähe turgatanud ideest saanud reaalsus.

Keskküla tunnistab, et Supervaisori edukaks toimimiseks on vaja võimalikult palju kasutajaid. See sarnaneb "Teeme ära!" stiilis suhtumisega liiklustalgute korraldamisega.

Supervaisori looja sõnul tasub meeles pidada, et liiklussurmade ja -kahjude alla läheb keskmises riigis umbes 3% rahvuslikust koguproduktist, seega on potentsiaal majanduslikku väärtust luua suur.

Märtsis teatas Supervaisor, et on saanud 1,2 miljonit eurot investeeringuid. Hetkel Keskküla raha teenimise peale veel ei mõtle. "Teeme kõigepealt kindlaks, kuivõrd on kodanikud valmis tegutsema, et aidata koguda andmeid liiklussurmade vähendamiseks, ja siis vaatame, kuidas raha teenida," selgitab ta.

Täpsem ärimudel selgubki koos kasutajate arvuga ning siis, kui on näha, et nende abiga on võimalik liikluse parandamiseks midagi ära teha.